年内或停批险资土地储备项目--报载

路透上海9月13日电---中国证券报周二援引业内人士透露,监管部门在今年剩下的时间里可能不再批准险资投资土地储备的项目,原因是保障房土地储备收益前景不明,且未形成成熟的运营模式,政策风险很大.

这意味着,除了银行收紧土地一级贷款後,保险机构开始对土地市场的风险表示担忧.

报导援引业内人士分析称,目前虽有几单保险资金参与保障房建设的项目,但都没有披露具体的运作模式.同时,项目预期收益怎样确定、如果项目运作过程中出现问题怎样保证收益等都不明确.

报导指出,目前险资参与土地储备的最大项目是"蓝德计划"(LAND).该计划于今年6月获批,由北京市土地储备整理中心与太保、国寿、平安、人保等国内七家保险资产管理公司签订,规模290亿元人民币.

按照计划,各家保险资产管理公司将把保险资金借贷给北京市土地储备中心,由後者利用这些资金为北京保障房建设提供前期土地供应,包括拆迁、管线铺设和道路建设等准备,但不涉及二级市场.不过此前有消息称,该计划实际到位资金不足预计规模的40%.

报导并援引某保险资产管理公司的人士透露,到目前为止,"蓝德项目"的回报率连6%都达不到,甚至赶不上银行大额存款利率.今年剩下的时间里,预计市场资金面紧张的形势会加剧,因此险资对土储项目尤其是保障房土储项目心存疑虑.(完)