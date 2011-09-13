巴菲特选中名气不大的Weschler进入接班人队伍

欧洲央行员工代表称该央行“群体思维”倾向恐不利察觉金融危机
路透法兰克福10月26日 - 欧洲央行两名员工代表周三表达不满，称所属的工作环境压抑异议，这可能有碍欧洲央行察觉下个金融危机的能力。
路透纽约/波士顿9月12日电---投资大亨巴菲特选择接班人的计划周一又推进了一步,任命Ted Weschler帮助管理伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway)(BRKa.N)的投资.Weschler是一位低调的对冲基金经理,他在过去10年中投资业绩优异.
今年50岁的Weschler将从明年初开始在伯克希尔公司工作,与去年加盟的Todd Combs共同管理公司股票投资组合.81岁的巴菲特已经表示,他还将聘请第三位经理人,但同时该公司523.6亿美元美国股票投资中,将有很大一部分继续由巴菲特管理.
Weschler与之前来到公司的Combs一样,虽然赢得了这份工作,但仍保持着低调.
据投资者称,这位来自弗吉尼亚州Charlottesville的基金经理在过去11年的总投资回报率为1,236%.同期伯克希尔B类股(BRKb.N)的股价上涨了84%,标准普尔500指数下跌将近23%.
根据申报文件,截至6月30日,他的Peninsula Capital Advisors持有约20亿美元的股票多头仓位.Combs在被雇佣时管理的资金规模约为4亿美元.
从聘请Combs时起,巴菲特就明确表示,会有人继续加盟投资团队,并最终取代他.不过一些跟踪伯克希尔股票的分析师近几周表示,新人何时加入,以及会有多少人加入,都一直悬而未决,因此拖累伯克希尔的股价.一些投资者称,当前是伯克希尔股票约30年来低估程度最严重的时候.(完)
--编译 郑茵;审校 张明钧
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