拜登自信明年仍将是奥巴马竞选搭档

韩国确认一乳牛场出现口蹄疫 称疫情不大可能扩散
韩国农业、食品与农村事务部(Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs)在声明中称，报恩郡一乳牛场已发现此疫情，该乳牛场位于首尔东南约170公里处(105.63英里)。该乳牛场已将其195只乳牛尽数宰杀以控制疫情。
路透华盛顿9月12日电---美国副总统拜登周一称，现任国务卿希拉里如果参加总统大选，将是“热门人选”，但他明年仍将是现任总统奥巴马的竞选搭档。
美国前副总统切尼最近表示，如果民主党提名希拉里为总统候选人，会是个好主意。CNN采访拜登时要求其就此作评，拜登作出前述回复。
过去时常有人提及，如果奥巴马明年竞选要调整团队，可能会启用希拉里作为副总统人选。
拜登说：“她是个了不起的人，是个强人，但我知道总统(奥巴马)想要的是谁，我肯定会是他的竞选搭档。希拉里(若参选)将是热门人选。”(完)
编译：王凤昌 发稿：朱淑珍
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韩国农业、食品与农村事务部(Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs)在声明中称，报恩郡一乳牛场已发现此疫情，该乳牛场位于首尔东南约170公里处(105.63英里)。该乳牛场已将其195只乳牛尽数宰杀以控制疫情。
曾誓言要对伊朗采取更激进政策的特朗普，对伊朗13名个人和12家实体实施制裁。而在伊朗试射弹道导弹后，两天前特朗普政府已将伊朗列为“关注”对象。
路透华盛顿/佛罗里达州棕榈滩2月4日 - 美国总统特朗普日前发布一项禁令，禁止七个穆斯林国家公民进入美国后，遭一名法官下令解除，美国司法部周六晚间提起上诉。特朗普表示，司法部将会赢得上诉。