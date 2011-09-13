拜登自信明年仍将是奥巴马竞选搭档

路透华盛顿9月12日电---美国副总统拜登周一称，现任国务卿希拉里如果参加总统大选，将是“热门人选”，但他明年仍将是现任总统奥巴马的竞选搭档。

美国前副总统切尼最近表示，如果民主党提名希拉里为总统候选人，会是个好主意。CNN采访拜登时要求其就此作评，拜登作出前述回复。

过去时常有人提及，如果奥巴马明年竞选要调整团队，可能会启用希拉里作为副总统人选。

拜登说：“她是个了不起的人，是个强人，但我知道总统(奥巴马)想要的是谁，我肯定会是他的竞选搭档。希拉里(若参选)将是热门人选。”(完)

编译：王凤昌 发稿：朱淑珍

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