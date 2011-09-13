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路透中文体育短讯 | 2011年 9月 13日 星期二 10:50 BJT

小德美网首度封王

目前世界排名第一的塞尔维亚选手德约科维奇周一苦战四小时10分钟，以6-2 6-4 6-7 6-1击败西班牙对手纳达尔，赢下美网公开赛男单桂冠。这是他个人首座美网锦标，同时也是本年度个人第三座大满贯赛事奖杯，他今年稍早已经拿到澳网和温网男单冠军。路透

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