奥巴马将就业议案提交国会

美国总统奥巴马周一将他的就业议案提交国会,并建议其中所需经费通过取消4,670亿美元的富裕阶层和企业税惠来筹措,此提议立即遭到共和党人的反对. 奥巴马正在为他的连任竞选进行准备,他向美国选民抛出了最新的复苏计划.此前他曾在2009年推动8,000亿美元经济刺激计划获得通过. 路透