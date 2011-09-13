意大利希望中国大量购买其公债--FT

英国《金融时报》(FT)周一在其网站报导称,意大利已向中国求援,望後者''大量''购买该国公债. 意官员对该报表示,中投董事长楼继伟上周率代表团访罗马,与意财长特雷蒙蒂和国家控股实体Cassa Depositi e Prestiti会谈. 该报称两周前意大利官员在北京会见了中投公司和中国国家外汇管理局(SAFE)的代表. 路透