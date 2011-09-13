美国财长盖特纳本周对波兰进行一日访问,与欧元区财长进行前所未有的会谈.在此之际,对希腊可能破产的担忧日甚,打击欧洲银行类股. 他此次出访令人意外,因为他周六刚在法国马赛出席了七国集团(G7)财长会议.预计盖特纳周五参加欧元区财长会议,然後返回华盛顿. 路透