中国正式承认利比亚“国家过渡委员会”的执政地位

中国外交部周一声明，中国承认利比亚“国家过渡委员会”是利比亚执政当局和利比亚人民的代表。声明还援引利比亚反抗力量一匿名领导人的说法称，利比亚人民和“过渡委”对中方承认“过渡委”深感高兴，将切实遵守双方此前签署的各项条约和协议，并欢迎中国参加利比亚重建。路透