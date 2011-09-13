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路透中文国际短讯 | 2011年 9月 13日 星期二 10:36 BJT

法国核设施爆炸

法国核安全监管机构ASN表示,法国Marcoule核设施爆炸中一人死亡, 四人受伤,但当地警方表示,不存在核污染风险. Marcoule是一处核废料处理站,未建有反应堆.一名ASN发言人向路透表示,爆炸发生在一处熔炉附近. 路透

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