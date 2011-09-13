OPEC下调今明两年石油需求增长预估

* 美国经济低迷恐令2012年需求进一步下降

* 需求减少也会影响到中国和印度

* 利比亚石油生产可望在18个月内完全恢复

* 2011年馀下时间的隐含供需缺口缩减至每日68万桶

路透伦敦9月12日电---石油输出国组织(OPEC)将明年的全球石油需求增长预估下调,因经济前景恶化.OPEC还指出,头号石油消费国--美国的经济表现令人失望,可能进一步令石油需求承压.

OPEC周一发布月报称,石油供需关系紧张的忧虑得到缓解,预计利比亚的石油生产将在18个月内恢复正常,这比一些其它预估要提前.

"趋于疲弱的经济复苏正对石油需求造成负面影响,"OPEC报告指出,"展望未来,有关市场供应紧张和第四季供应短缺的忧虑看来正在缓解."

围绕欧洲主权债务危机的忧虑加深,而且全球经济正在放缓,这都令油价承压.布兰特指标原油期货周一在每桶111美元附近交投,较4月触及的2011年高位低了约16美元.

OPEC报告称,2011年全球石油需求料日均增加106万桶,较上个月的预估值下滑15万桶.2012年的石油需求增长预估也下调了4万桶至127万桶.

OPEC表示,需求放缓的情况不仅出现在油市几无增长的发达经济体,而且也出现在中国和印度这些料将推动全球未来经济成长的国家.OPEC的11个成员国产量占全球石油产量的逾三分之一.

报告称,美国经济表现令人失望,或将令明年的每日需求增幅进一步减少20万桶.该国仍是全球最大的石油消费国.

OPEC对明年需求增长预估的下调幅度不及美国政府下属能源资料协会(EIA),後者在上周将其预估下调约25万桶,至每日139万桶.

国际能源署(IEA)周二将公布的石油报告亦备受关注,该机构是28个工业化国家的能源政策顾问.IEA预计,2012年的日消费量将增加161万桶,为三大机构预估的最高水准.

**利比亚迅速重启生产**

在利比亚何时可以恢复石油产量的问题上,OPEC的观点较某些预估乐观.石油咨询机构Wood Mackenzie在8月曾表示,利比亚可能需要长达三年的时间才能全面恢复生产.

利比亚临时总理周日表示,该国已重启石油生产.内战事实上已令这个OPEC成员国的石油生产陷入停顿,而在战斗爆发前,该国日产量达160万桶.

报告还显示,OPEC其它成员国的产量继续增加.

伊朗和OPEC内部其他油价鹰派国家在6月的会议上反对沙特等国提高OPEC整体产量的提议後,沙特、科威特和阿联酋单方面增产.

对今年即将出现供应缺口的预期促其增产.根据OPEC报告援引消息人士的话称,8月OPEC日供应量增加7.5万桶至2,992万桶.

由于需求大幅下降,OPEC将第三季对其原油的日需求预估调降48万桶至3,054万桶--该报告目前意味着,今年下半年供需平衡状况将更加令人满意.

周一的报告意味着今年下半年每日供应缺口将从7月的125万桶缩窄至68万桶,6月时预估为173万桶.

尽管利比亚生产恢复加快且需求疲弱前景可能使OPEC的想法趋于减少供应,但尚无迹象显示沙特和其他海湾国家在重新考虑其产量政策.

一位海湾国家OPEC代表上个月对路透表示,海湾石油出产国不大可能在利比亚恢复生产初期就削减产量,因为大规模恢复需要多长时间还不确定.

业内消息人士表示,沙特10月对亚欧供应维持不变.(完)