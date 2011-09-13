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时事要闻 | 2011年 9月 13日 星期二 11:26 BJT

朝鲜和俄罗斯将举行联合防务演习--报导

路透东京9月13日电---日本《朝日新闻》(Asahi)周二报导称，料朝鲜和俄罗斯最早将在今年举行首次联合防务演习，以试图平衡美国、韩国和日本在朝鲜半岛的影响力。

《朝日新闻》援引消息人士的说法称，继朝鲜领导人金正日和俄罗斯总统梅德韦杰夫上月达成一份协议後，朝鲜和俄罗斯的海、空部队将参加两国的海上联合救援演习。

报导称，朝鲜与他国军队共同举行防务演习可谓罕见。日本和韩国很可能关注此次演习，尽管此次演习料将不涉及武器使用。

朝鲜最近数月一直在作出和解性举动。

这些举动也激发起外界对重启六方会谈的希望。

但韩国、美国和日本对重启六方会谈持谨慎态度，并呼吁只有在朝鲜就核计划采取实质性举动後才考虑重启六方会谈。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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