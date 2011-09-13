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路透中文体育短讯 | 2011年 9月 13日 星期二 11:46 BJT

斯托瑟爆冷胜小威 加冕美网女单冠军

斯托瑟周日6-2 6-3爆冷击败小威，38年来成为第一位赢得美网公开赛女单冠军的澳大利亚选手。斯托瑟在职业生涯最重要的一场比赛中击败同时代最令人恐怖的对手，赢得个人首个大满贯赛女单冠军，也击碎了主场观众希望看到在“9・11”十周年之际美国人夺冠的期待。路透

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