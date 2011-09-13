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路透中文体育短讯 | 2011年 9月 13日 星期二 11:45 BJT

小威美网发飙 被罚2000美金

美国网球公开赛裁判长布莱恩・厄利宣布，小威廉姆斯因周日在女单决赛中对主裁爆粗口，周一被罚2000美元。赛事官员们裁定，依据大满贯赛事行为准则，她的表现并不构成严重违纪行为，小威得以避免更为严重的判罚。路透

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