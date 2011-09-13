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路透中文体育短讯 | 2011年 9月 13日 星期二 11:45 BJT

让托雷斯坐冷板凳可激励他的斗志--切尔西主帅

英超切尔西主帅博阿斯在欧冠主场迎战德甲勒沃库森比赛前表示，让托雷斯坐冷板凳可以促使他获得额外动力来提高赛场表现。这位西班牙射手1月份从利物浦转会蓝军以来仅有一记进球，托雷斯在周六切尔西2-1赢桑德兰一役中被安排到了替补席上，欧冠首赛难保回归先发阵容。路透

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