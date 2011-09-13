IMF敦促扩展对发达国家债务分析

路透华盛顿9月12日电---国际货币基金组织(IMF)周一承认其没有预期到希腊等债务沉重国家公共债务飙升,并呼吁扩展对发达国家债务上升的分析.

IMF一份报告称,发达国家债务大幅增加,凸显出有必要考虑调整IMF对各国债务可持续性的评估方式.

该报告指出应扩展分析范围,以确保将所有政府组织和机构包含在内,包括不受常规预算规定约束的机构.

"危机发生前,IMF的分析并未总是对市场准入国家的公共债务可持续性予以足够的关注,尤其是发达国家,"该报告称.

报告说,IMF债务分析"通常都演变成一种例行公事",一旦评估完成,很少对结果进行讨论.

IMF董事会呼吁未来数月制定指导方针,改善所谓的IMF财政政策和公共债务可持续性框架.

IMF建议对债务与国内生产总值(GDP)之比设定60%的门槛,一旦超过这一限定,将自动触发对获得市场准入国家的更深度分析.(完)