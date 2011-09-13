吴晓灵称市场对欧元状况的恐慌是不必要的

路透北京9月13日电---中国人大财经委副主任吴晓灵周二对路透表示,投资者对欧洲债务危机的恐慌是没有必要的,中国已准备好与其他国家合作,共同提振市场信心.

"市场恐慌是不必要的,且这这能令事情更糟".她在50人论坛中美经济学家对话间隙被问及其对欧元状况时作出上述表示的.

吴晓灵并指出,希腊国债收益率暴涨可能只是一个"短期现象".

"我和大多数人意见一致,欧元不应分崩离析",她称,"我们将继续支持欧洲维持欧元稳定的举措".

金融时报周一报导称,意大利已向中国求援,望後者"大量"购买该国公债.意大利官员称,中投公司(CIC)董事长楼继伟上周率一支代表团访问罗马,与意大利财政部长等进行了会谈.(完)