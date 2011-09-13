吴晓灵称市场对欧元状况的恐慌是不必要的

中国阿里巴巴集团澳新总部开幕 欲从全球需求升温中获益
路透悉尼2月4日 - 中国电商巨头阿里巴巴集团设在墨尔本的澳新总部周六开幕。这是该公司首次在该区域进行业务扩张，希望可从全球对澳新商品的需求升温中获益。
路透北京9月13日电---中国人大财经委副主任吴晓灵周二对路透表示,投资者对欧洲债务危机的恐慌是没有必要的,中国已准备好与其他国家合作,共同提振市场信心.
"市场恐慌是不必要的,且这这能令事情更糟".她在50人论坛中美经济学家对话间隙被问及其对欧元状况时作出上述表示的.
吴晓灵并指出,希腊国债收益率暴涨可能只是一个"短期现象".
"我和大多数人意见一致,欧元不应分崩离析",她称,"我们将继续支持欧洲维持欧元稳定的举措".
金融时报周一报导称,意大利已向中国求援,望後者"大量"购买该国公债.意大利官员称,中投公司(CIC)董事长楼继伟上周率一支代表团访问罗马,与意大利财政部长等进行了会谈.(完)
--编译 尹嫄婷; 审校 黄凯
路透悉尼2月4日 - 中国电商巨头阿里巴巴集团设在墨尔本的澳新总部周六开幕。这是该公司首次在该区域进行业务扩张，希望可从全球对澳新商品的需求升温中获益。
香港，2017年2月6日—收紧资本管控能否阻止持续不断的资本外流、缓和人民币的贬值压力？还是会带来新的问题？标普全球评级2月2日发布题为“中国资本管控相关风险”的报告，表示这是中国在2017年面临的一个疑问。
路透北京2月6日 - 根据中国国有资产管理委员会划定的公司制改制时间表，预计今年内全面完成国有企业公司制改制，将深入推进央企公司制股份制和混合所有制改制，积极探索集团层面股权多元化改革，在电力、石油、天然气、铁路、民航、电信、军工等领域迈出实质性步伐。