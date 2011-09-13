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冯涛股市实时分析 | 2011年 9月 13日 星期二 11:57 BJT

13日午间分析：沪指早盘低开低走

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

受中秋节日期间全球股市遭遇黑色星期一的影响，今日A股市场早盘呈现低开低走态势，盘中个股普跌拖累沪综指再度向2437点逼近，两市弱势特征较为明显，成交持续低迷，热点全无，午盘沪综指报收于2462.10点，下跌1.43%。

笔者认为，外围市场再度出现黑天鹅事件，A股市场明显受到波及，在国内紧缩政策拐点难现、海外市场动荡加剧以及资金面不乐观的背景下，大盘探底之势仍将延续，前期低点2437点被跌破的可能性较大。（完）

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