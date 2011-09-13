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路透中文体育短讯 | 2011年 9月 13日 星期二 11:59 BJT

伊布受伤 将缺阵米兰VS巴萨

AC米兰射手伊布周一训练中受伤，无缘球队周二在欧冠联赛小组赛首轮客场对阵巴塞罗那的比赛。米兰主帅阿莱格里表示，伊布的缺阵对球队的重大打击，他对于米兰重要程度不亚于世界足球先手梅西对于巴萨的重要程度。路透

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