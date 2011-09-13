独家：利比亚一年轻女子引导北约空袭卡扎菲军事目标

路透的黎波里9月12日电(记者 Christian Lowe)---重创卡扎菲统治的北约空袭其实暗中有人帮助：一名24岁的利比亚女子曾耗时数月在利比亚各军事设施从事间谍工作，并向北约传递情报。

这名代号为“Nomidia”的女子巧妙策划，避开了追捕。她不停更换住址，使用多张手机SIM卡，并对除少数至亲外的所有人隐瞒其活动。

她能躲开卡扎菲安全部队逮捕的最大保护武器就是她的性别：在利比亚这个保守的穆斯林社会，作为一名年轻的女性，没人会怀疑她。

这名女性在的黎波里一家宾馆大厅里接受路透采访时表示：“我不在他们的怀疑名单上。”

“他们将注意力更多地集中于男性，认为一个女孩从事这些几乎是不可能的。”

“Nomidia”要求路透不能透露其真实身份。她表示，尽管的黎波里现在处于新的临时政府的控制下，但卡扎菲效忠者的“第五纵队”或许还会将她或其家人列为目标。

她的陈述得到了另外两名曾是反卡扎菲地下工作者的证实。

一位名叫Osama Layas的地下工作者表示：“她是一名非常重要的线人，非常值得信赖。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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