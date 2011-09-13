伯南克带给华尔街的"缩水礼物"

路透纽约9月12日电---华尔街有望从美国联邦储备委员会(美联储)的下一项债市举措中获益1亿美元,但这远不及从美联储之前举措中得到的好处.

由于美联储目前未考虑那些会扩大货币供应的举措,像高盛(GS.N)、摩根士丹利(MS.N)与摩根大通(JPM.N)这些投行的受益程度将更加有限.

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美联储这次打算通过"卖短债买长债(Operation Twist)"来干预债市,拉低长期利率.咨询公司Novantas的华尔街银行策略顾问Rick Spear称,通过美联储的直接购买及其它债券投资者活动的"连锁反应",华尔街的交易收入将提升1亿美元.

据Oppenheimer Research的资料,全球银行业2000-2010年的季度交易收入均值达230亿美元.与其相比,上述1亿美元显得微不足道.而据Spear估算,第二轮量化宽松(QE2)给华尔街创造的额外交易收入也达到了10亿美元.

就前两轮量化宽松而言,美联储通过购买数十亿美元计的债券扩大了货币供应.这些买盘转化成了债券市场的新资金,而这些资金又在美联储的购买之外支持了整体的交易活动.

在这期间,华尔街也赚取了相对强劲的交易利润,由于第一轮量化宽松(QE1)购买的债券产品范围更广,华尔街得到的获利也最多.

美联储在此次操作中,将卖出账户里的较短期美国公债,将所得资金用于购买较长期债券,这将压低长期收益率.而长期借款利率的下滑将有望刺激经济中的借贷活动.

但交易员表示,由于没有注入新资金,银行从与美联储的交易中获得的利润可能有限.鉴于买卖美债是一项薄利业务,即便是大笔交易也不会带来太多利润.

"没人担心短期影响,因为它会给交易活动带来一些刺激."Spear称,"只是银行从美债交易中赚不了太多."

美联储曾在1960年代尝试过卖短债买长债的做法.围绕那次行动对经济起到了多大帮助,经济学家的看法不一,有很多专家认为根本没带来什麽好处.

这种举措最终会给银行带来什麽样的影响,很难拆开来单独分析,因为可变因素很多.

长期收益率下滑有可能侵蚀银行未来的利息收入,该收入目前已面临压力.但另一方面它也能提振债券价值,推动投行业务投资组合的账面价值上升.鉴于很多交易员近几周一直在针对卖短债买长债的举措调整仓位,其投资组合可能在第三季增值.

假如美联储这次的举措取得成功,有人说华尔街可能会大大获益:更多贷款、更多交易、更多证券化,以及客户更多的冒险意愿.

但这只是"假如".

"财政与货币方面都需要刺激."摩根大通的固定收益策略全球主管Terry Belton表示,"美联储的可用工具有限.我认为当前来说这是较好的工具之一,但效果可能不大."(完)