中国楼市进入降价换量关键期 调控力度不能减--新华

路透北京9月13日电---新华社周二发表文章称,在中秋节以前,过去"屡调屡涨"的房价已呈现少见的调整迹象,楼市正进入降价换量关键期,因房企具耐药性,调控力度不能减.

文章称,经过几轮调控,大型房企已有"心理准备"和"耐药性",在没有生存危机的情况下,降价动力不大.可以预见,如果"限购令"等强力措施不能延续和扩面,房价必然出现强力反弹,因此要抓住"窗口期"施"治本"之策.

"部分热点城市是楼市风向标,也是调控和限购最严厉的地区.这些城市房价受到遏制,将有利于引导市场预期."报导援引中国指数研究院副院长陈晟的话.

假期前两天,北京新建商品房网签总量与去年同期相比下跌45%.沪、深、穗等地楼市的假期楼市也堪称惨淡,以往的"金九银十"成色严重不足.

上海、深圳等十大城市8月住宅均价环比下降0.41%,这是一年来首次下降.从最近几个月走势来看,北京新建普通住房价格呈现"稳中有降"趋势.

报导援引北京市房协副秘书长陈志的话称,如果今後坚持房地产调控决心不动摇、方向不改变、力度不放松,预计未来几个月市场有望形成"降价换量"的整体格局.

不过,文章指出,种种迹象显示小范围的房价调整尚未带动量的释放,不可对调控效果盲目乐观.近期一些舆论鼓吹"降价潮"和"抄底"等,实际上有意无意夸大了市场的实际情况.

上海复旦大学住房政策研究中心执行主任陈杰还提醒,一些地区配套商品房等中低价位住房成交比重加大,也会拉低统计上的"均价".

文章建议,要抓住"窗口期"施"治本"之策,包括规范"房贷"监管制度,以及保障房建设真正"提速".从长远来看,最根本的还是加快配套改革,破除地方政府对房地产过度依赖,必须从房地产税制、财政体制等方面进行系统性改革,国家应在条件成熟的地区尽快扩大试点范围.(完)

--发稿 沈燕; 审校 林高丽

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