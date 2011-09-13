9月中下旬前中国股市暂无持续上行动力--中信

《信报》：特朗普到处树敌 中国可乘虚而入
澳洲是美国的盟友，特朗普竟然挂断该国总理特恩布尔（Malcolm Turnbull）的电话，极不礼貌的行为反映狂人总统不但嚣张跋扈，说不定真的患有心理学家所说的「恶性自恋人格障碍症」（Malignant Narcissism），而且视传统盟友为无物。要是这样的白宫主人继续到处树敌，美国以至整个地球皆没有好日子过。
路透北京9月13日电---中国大型券商中信证券(600030.SS)周二发布报告称,维持9月中下旬之前中国股市暂无持续上行动力的判断,海外的波动对A股构成一定负面压力,但在估值水平整体较低支撑下,预计国内股指将以震荡为主.
报告称,行业配置方面,随着经济数据的公布,未来影响市场的事件集中于海外欧债风险和月底的流动性紧张,预计前者随着欧洲各国逐步重视问题的解决,压力将有所缓解,後者则需要等待月底的实际状况.
"弱势布局,等待机会,目前建议配置景气回升相对确定的农业、通信、医药,标配低估值的金融和房地产,逢低布局周期性的基础化工、有色金属、机械和钢铁,以等待风格的逐步转换."中信称.
受中秋小长假期间,外围多个市场走低拖累,中国股市沪综指周二开盘下挫逾1%,之後早盘一直维持低位震荡.因中秋节假期,中国股市周一休市.
中信证券在报告中并预计,全国地产投资增速在未来几个月出现明显下滑是大概率事件.而出口方面也不容乐观,预计增速出现明显下滑的时间段在明年1-2 月的可能性较大.
中国国家统计局此前公布,1-8月全国房地产开发投资同比增长33.2%,较1-7月33.6%的增速略有下滑;而海关周六公布数据显示,8月出口同比增长24.5%,增速高于预期的21.6%,并创下四个月最高水准. (完)
--发稿 康熙泽; 审校 乔艳红
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澳洲是美国的盟友，特朗普竟然挂断该国总理特恩布尔（Malcolm Turnbull）的电话，极不礼貌的行为反映狂人总统不但嚣张跋扈，说不定真的患有心理学家所说的「恶性自恋人格障碍症」（Malignant Narcissism），而且视传统盟友为无物。要是这样的白宫主人继续到处树敌，美国以至整个地球皆没有好日子过。
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