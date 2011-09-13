骆家辉呼吁中美改善贸易与投资

路透北京9月9日电（记者 Michael Martina）---美国驻华大使骆家辉周五在北京外国语大学发表8月就职以来的首次正式公开演讲，表示中国与美国应该降低贸易与投资壁垒，以创造就业岗位。

骆家辉此次讲话着重强调美中关系的发展潜力。面对会场大约400名学生，他说道：“我们非常欢迎中国进一步投资美国，希望中国不要对外资企业在华投资机会设太多限制。”

骆家辉担任驻华大使前任美国商务部长，就任新职位前曾誓言为美国商品与服务进入中国市场争取更多、更公平的渠道；他对中国“自主创新政策”尤其直言不讳。

不过他周五的讲话则非常友好，着重强调两大经济体的潜在合作，呼吁中国加强对美投资，为美国创造就业岗位。

他说道：“中国与美国的贸易往来让两国数百万计工作岗位得以维系。而且，我们的企业相互投资对方国家，在这个过程中也为两国人民创造了就业岗位。”（完）

编译：张敏 发稿：程芳

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