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时事要闻 | 2011年 9月 13日 星期二 15:18 BJT

亲卡扎菲分子袭击利比亚一炼油厂

路透拉斯拉努夫/的黎波里9月13日电（记者 Sherine El Madany/Alexander Dziadosz）---利比亚“国家过渡委员会”主席贾利勒在的黎波里发表首次公开演讲，警告慎防卡扎菲的效忠者反击报复。

亲卡扎菲的武装分子周一袭击一处炼油厂，导致15名警卫死亡。此举明显是想打乱利比亚国家过渡委员会结束内战、恢复国家经济的计划。

炼油厂遇袭并未妨碍贾利勒面对大约10,000人发表公开讲话，他利用此次讲话机会呼吁各方保持克制。

目击者称，袭击者破坏了炼油厂的前门，不过工厂本身未受破坏。该炼油厂目前尚未全面运营。此地距离沿海城镇拉斯拉努夫20公里。

炼油厂工人Ramadan Abdel Qader的脚中枪。他告诉路透，袭击者乘坐大约14辆或15辆卡车，来自卡扎菲控制的苏尔特方向。

就在袭击发生数小时前，利比亚过渡委宣布已经恢复部分石油生产。自从3月份反卡扎菲抗议活动演变为内战以来，利比亚石油生产已经全部暂停。（完）

编译：张敏 发稿：王凤昌/程芳

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