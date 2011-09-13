中国公安机关侦破地沟油大案 抓捕32人

韩国确认一乳牛场出现口蹄疫 称疫情不大可能扩散
韩国农业、食品与农村事务部(Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs)在声明中称，报恩郡一乳牛场已发现此疫情，该乳牛场位于首尔东南约170公里处(105.63英里)。该乳牛场已将其195只乳牛尽数宰杀以控制疫情。
路透北京9月13日电----中国公安部周二发布声明称，日前多地警方联合破获一起特大利用地沟油制售食用油的系列案件，抓捕32名主要犯罪嫌疑人。
公安部通过网站披露的消息称，公安部统一指挥多个省份的公安机关，摧毁了涉及14个省的“地沟油”犯罪网络，查获地沟油炼制的食用油100余吨。
公安部的声明称，“此案经过艰苦的侦查……不仅打掉了非法利用地沟油炼制食用油的犯罪链条，而且揭开了不法分子利欲熏心、丧尽天良，制造有毒有害食用油的犯罪黑幕。”（完）
编译：张敏 发稿：王凤昌/程芳
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韩国农业、食品与农村事务部(Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs)在声明中称，报恩郡一乳牛场已发现此疫情，该乳牛场位于首尔东南约170公里处(105.63英里)。该乳牛场已将其195只乳牛尽数宰杀以控制疫情。
曾誓言要对伊朗采取更激进政策的特朗普，对伊朗13名个人和12家实体实施制裁。而在伊朗试射弹道导弹后，两天前特朗普政府已将伊朗列为“关注”对象。
路透华盛顿/佛罗里达州棕榈滩2月4日 - 美国总统特朗普日前发布一项禁令，禁止七个穆斯林国家公民进入美国后，遭一名法官下令解除，美国司法部周六晚间提起上诉。特朗普表示，司法部将会赢得上诉。