中国公安机关侦破地沟油大案 抓捕32人

路透北京9月13日电----中国公安部周二发布声明称，日前多地警方联合破获一起特大利用地沟油制售食用油的系列案件，抓捕32名主要犯罪嫌疑人。

公安部通过网站披露的消息称，公安部统一指挥多个省份的公安机关，摧毁了涉及14个省的“地沟油”犯罪网络，查获地沟油炼制的食用油100余吨。

公安部的声明称，“此案经过艰苦的侦查……不仅打掉了非法利用地沟油炼制食用油的犯罪链条，而且揭开了不法分子利欲熏心、丧尽天良，制造有毒有害食用油的犯罪黑幕。”（完）

编译：张敏 发稿：王凤昌/程芳

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