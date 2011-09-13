沪综指缩量收低1% 受外围市场拖累

路透北京9月13日电---中国股市沪综指周二收低1%,受中秋小长假期间外围市场因欧元区主权债务危机大跌拖累.分析师人士称,由于海外局势仍不明朗以及对未来上市公司业绩下滑的担忧,预计短期大盘下行压力仍然较大.

沪综指收报2,471.305点,跌26.448点或1.06%;今日沪市A股成交额继续缩量至517亿元人民币,上交易日为534亿.

华西证券分析师毛胜称,海外经济和欧洲债务危机肯定将对中国经济构成一定负面影响.同时,市场已从资金紧缩担忧转移到对上市公司业绩增速的担忧,因其将拖累股票估值走低.

"市场现存很大的下行压力,短期可能会破掉前期低点2,437点,随後将会在2,400点寻获短期技术支撑,...小级别反弹将在2,350-2,400出现,大规模的反弹则时机还不成熟,亦看不到反转机会."他称.

周一欧洲股市跌至两年低位,因希腊债务违约预期和意大利公债标售得标利率大涨带来的担忧令投资者全面抛售股票.同时,泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数和香港股市昨日分别收挫2.7%和4.21%.

美国股市在上周五大跌逾2%後周一略有反弹,因意大利或得到中国金融援助.金融时报周一报导称,意大利已向中国求援,望後者"大量"购买该国公债.意大利官员称,中投公司(CIC)董事长楼继伟上周率一支代表团访问罗马,与意大利财政部长等进行了会谈.

中国人大财经委副主任吴晓灵周二则表示,投资者对欧洲债务危机的恐慌是没有必要的,中国已准备好与其他国家合作,共同提振市场信心.

沪深300指数9月合约尾盘报2,724.2点,跌0.84%,成交量为159,511手.(完)

--发稿 尹嫄婷; 审校 曾祥进

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