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中国财经 | 2011年 9月 13日 星期二 16:18 BJT

中国称希望欧洲确保其投资安全

路透北京9月13日电---欧洲债务危机又起波澜,导致全球金融市场震荡下行.中国外交部发言人姜瑜周二在表示中国对欧洲有信心的同时,亦重申希望欧洲能确保中国投资的安全.

意大利财政部官员刚刚证实,经济部长特雷蒙蒂上周与中国代表团会晤.消息人士透露,中方代表团包括中投公司首席执行官楼继伟,以及负责投资和固定收益的官员.

据金融时报周一在其网站报导称,意大利已向中国求援,希望後者"大量"购买该国公债.

希腊违约疑虑升级,意大利债券收益率(殖利率)大涨,加上法国银行类股骤跌,均导致全球市场人气极度低迷.

目前中国所持有欧元资产相当于全部3.2万亿美元外汇储备的四分之一.(完)

--发稿 赵红梅; 审校 乔艳红

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