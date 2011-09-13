中国称希望欧洲确保其投资安全

中国阿里巴巴集团澳新总部开幕 欲从全球需求升温中获益
路透悉尼2月4日 - 中国电商巨头阿里巴巴集团设在墨尔本的澳新总部周六开幕。这是该公司首次在该区域进行业务扩张，希望可从全球对澳新商品的需求升温中获益。
路透北京9月13日电---欧洲债务危机又起波澜,导致全球金融市场震荡下行.中国外交部发言人姜瑜周二在表示中国对欧洲有信心的同时,亦重申希望欧洲能确保中国投资的安全.
意大利财政部官员刚刚证实,经济部长特雷蒙蒂上周与中国代表团会晤.消息人士透露,中方代表团包括中投公司首席执行官楼继伟,以及负责投资和固定收益的官员.
据金融时报周一在其网站报导称,意大利已向中国求援,希望後者"大量"购买该国公债.
希腊违约疑虑升级,意大利债券收益率(殖利率)大涨,加上法国银行类股骤跌,均导致全球市场人气极度低迷.
目前中国所持有欧元资产相当于全部3.2万亿美元外汇储备的四分之一.(完)
--发稿 赵红梅; 审校 乔艳红
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路透悉尼2月4日 - 中国电商巨头阿里巴巴集团设在墨尔本的澳新总部周六开幕。这是该公司首次在该区域进行业务扩张，希望可从全球对澳新商品的需求升温中获益。
香港，2017年2月6日—收紧资本管控能否阻止持续不断的资本外流、缓和人民币的贬值压力？还是会带来新的问题？标普全球评级2月2日发布题为“中国资本管控相关风险”的报告，表示这是中国在2017年面临的一个疑问。
路透北京2月6日 - 根据中国国有资产管理委员会划定的公司制改制时间表，预计今年内全面完成国有企业公司制改制，将深入推进央企公司制股份制和混合所有制改制，积极探索集团层面股权多元化改革，在电力、石油、天然气、铁路、民航、电信、军工等领域迈出实质性步伐。