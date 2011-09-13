13日盘後分析：探底之旅仍将延续

由于中秋节日期间全球股市遭遇黑色星期一，受此影响，节後首日A股市场如此前预期的一样以跌盘报收，沪综指再度向前期低点2437点逼近，同时成交量继续萎靡不振，市场观望情绪浓厚。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

由于中秋节日期间全球股市遭遇黑色星期一，受此影响，节後首日A股市场如此前预期的一样以跌盘报收，沪综指再度向前期低点2437点逼近，同时成交量继续萎靡不振，市场观望情绪浓厚。

早盘沪深两市双双大幅跳空低开，随後始终保持低位运行，尽管午後股指随亚太股市普遍反弹曾出现一定的回升，但是无奈量能不济，市场做多意愿不强，大盘最终还是以绿盘报收，尾盘沪综指报收于2471.30点，下跌1.06%。

从技术层面分析，均线系统呈现空头排列，大盘下跌趋势得以延续，沪综指跌破2437点支撑概率加大；同时今日两市再度刷新地量水平，短线技术形态有进一步恶化趋势。

从今日盘面观察，盘中多数个股下跌，虽然前期强势股水泥板块再度崛起，但是对市场人气恢复收效甚微，而且在大盘没有止跌企稳前，中小盘题材股继续下挫的动能仍然充沛。

笔者认为，鉴于市场观望气氛浓厚，两市成交量始终处于地量水平，再加上欧债问题再度发酵，2437点的支撑力度存疑，A股弱势寻底的征程很难得到改变，未来A股夯实底部将仍是主基调。

从外围市场看，本周一希腊国债收益率暴涨至100%以上，再度令欧债危机浮出水面，全球股市普遍遭遇“黑色星期一”，在海外市场波动加剧的背景下，A股市场恐难独善其身。

回到国内市场，通胀形势不容乐观、经济增速放缓以及资金面吃紧等一系列负面因素，导致大盘短期内难以形成反弹基础，尤其是技术形态上的破位加剧了市场的恐慌情绪，在信心缺失的当前，任何反弹都是投资者调整仓位的好时候。

总的来说，目前A股市场所处的市场环境，外有欧美债务危机险象环生，内有通胀压力居高不下，政策拐点短期难现，同时A股市场自身还面临着上市公司业绩增速回落的风险，再加上资金面也不乐观，因此大盘短期弱势探底趋势不变。

操作上，在市场止跌信号未出现的情况下，防御仍是最好的操作策略。（完）

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