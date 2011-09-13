《阳歌专栏》联想和HTC似将发动惠普资产竞购战

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见（www.youngchinabizblog.com），微博请见（weibo.com/youngchinabiz）。
**联想和HTC似将发动惠普资产竞购战**
联想(0992.HK)和HTC(2498.TW)都发出最新信号，暗示有强烈意愿收购惠普(HPQ.N)将拍卖的个人电脑业务。惠普拟出售的资产碰巧也包括规模较小的智能手机业务。HTC的收购意向似乎是明智的选择，但是联想却需要对自己的立场再认真考虑一番。
让我们先看看情况较简单的HTC。此前HTC押注智能手机曾经轰动一时，促使其市值今年稍早超越深陷挣扎的诺基亚NOK1V.HE。HTC董事长最近的讲话暗示，该公司可能尝试通过收购拥有自己的智能手机操作系统。此前谷歌(GOOG.O)宣布计划收购摩托罗拉的手机业务，令HTC等使用谷歌安卓系统的公司感到不安。
惠普去年收购Palm从而获得自己的智能手机操作系统，这对HTC明显是个不错的选择。行业观察人士都知道，Palm的操作系统获得较高认可，但因缺乏强劲的推动者，没有获得太多成长势头。
接下来再看看联想。联想集团董事局主席柳传志曾表示，打算今年年底前成为全球第二大个人电脑销售商，战胜戴尔DELL.O和宏基(2353.TW)。此番言论暗示，他计划在近期竞购惠普的个人电脑业务。我此前曾说过，出于对交易复杂性的考虑，我认为这个收购计划对联想不是个好主意。我仍然认为，从好的方面来说这宗交易对联想很困难，最坏结果则是一场灾难。
相反，联想应该聚焦惠普的智能手机业务，这更容易消化吸收，也更有可能对其现有的手机和个人电脑业务构成补充。有人会记得联想去年曾发起对Palm的收购，最终以失败告终。在这次惠普出售个人电脑和手机资产的当口，联想对作出再次尝试应该三思而後行。
一句话：HTC高管最近讲话之後，针对惠普手机资产的一场竞购战可能正在酝酿之中，联想可能参加竞购。
**萨博不应指望中国注资**
瑞典汽车制造商萨博危在旦夕，尽管瑞典两大工会呼吁其申请破产，萨博仍希望争取到更多时间，以从中国得到注资。我想告诉萨博的是：如果指望中国搭救，那很可能是自掘坟墓。我知道这听起来很刺耳，但这和两年前的一幕极为相似，四川腾中重工收购悍马品牌，最终以失败收场。
让我们看一下现状：萨博处于“待机”模式，坐等浙江青年莲花汽车和庞大汽贸集团搭救，期待这两家并不知名的中国公司能获得中国监管部门批准，向其注资2.45亿欧元。这笔交易听起来很像2009年悍马的境遇，当时腾中重工收购悍马未能获批。
在这两笔交易中，都是相对不知名、没有海外运作经验或经验很少的中国企业，试图搭救即将破产的西方小品牌。中国发改委从未对2009年否决腾中收购悍马做出官方解释。但我认为，发改委正确意识到，即使是一家经验丰富的汽车商，在收购悍马後也会遭遇困难，像腾中这样的企业成功机率为零。尽管萨博中方投资者周末表态乐观，但发改委对浙江青年莲花汽车和庞大汽贸投资萨博，未尝不会持有与腾中收购悍马一样的看法。因此，除非萨博另觅投资方（这看似也不太可能实现），否则该公司将前途多舛。
一句话：两家中国企业拟投资萨博救急，该计划或遭中国政府否决，从而迫使萨博汽车不得不破产。（完）
编译：王凤昌/黎黎 发稿：程芳
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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