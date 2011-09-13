中国扩张欧洲市场 猜疑之声不绝于耳

路透伦敦9月12日电（记者 Peter Apps）---对于深陷债务危机的欧洲而言，中国无疑是颇具有吸引力的资金来源。但是一位中国富商尝试在冰岛开办休闲度假设施遭遇复杂回应，暗示欧洲对中国存在日益强烈的猜疑和潜在的後续影响，双边关系可能因此蒙上阴影。

正如中国首次尝试对非洲小国进行投资未受太多关注，中国最近在基础设施项目、公司并购和购买主权债等方面在欧洲地区的扩张情况也是如此。

中国地产大亨黄怒波是最新的案例，他稍早同意以8,580万美元买入冰岛一处300平方公里的牧场。

尽管他坚持称该项目纯属商业目的，计划建造酒店、高尔夫球场和其他休闲娱乐设施，仍有人怀疑这是中国在资源丰富的北极地区扩大影响力的战略行为。

无论事实如何，专家表示这符合更宽泛的发展模式，日益增长的财富和多元化需求促使中国更深入涉足欧洲。

欧洲对外关系委员会（European Council on Foreign Relations，ECFR）中国项目协调人理查德（Alice Richard）称，“这几乎就是一场梦游。”该委员会今年发表了一份有关中国的报告，详细对比了中国在欧洲和在非洲的做法。

“总的来说，欧洲几乎都是从经济的视角来看中国，不过这也可能正在发生变化。”

ECFR称，很难估计中国在欧洲的真实投资规模。很多公司通过香港、开曼群岛等缺乏透明度的金融中心开展运营，导致无法全面追踪他们的业务。但是，中国方面的投资额无疑在快速增长。

ECFR表示，在截至3月的六个月时间里，中国公司和银行与欧洲签约额大约640亿美元。最近来自中国的资金很多流入了欧元区国家，其中30%流入葡萄牙、希腊、意大利和西班牙，另有10%流入中欧和东欧国家。

欧洲主要国家大体上也紧随其後，设法吸引中国投资。

上周，英国和中国均表示支持伦敦成为人民币离岸交易中心之一，这将进一步巩固伦敦作为全球金融中心的地位。尽管偶有关于人权和其他问题的争吵，德国和法国也都急于讨好中国。

短视行为

一些分析人士称，几处中国投资项目从长期来看可能不仅仅是商业性质的。希腊比雷艾夫斯港和意大利那不勒斯港等大型港口项目令欧洲国家的国防和外交部门的一些人感到担心。那不勒斯港也是北约的主要基地之一。

中国并购敏感的技术公司等少数交易因国家安全原因遭到拒绝。但总体看，中国投资者发现在欧洲投资比在美国更加容易。在美国，中国企业投资遭拒和被怀疑的案例更加普遍，不过这都不足以阻挡两国之间迅速上升的相互依赖关系。

“问题在于西方国家与中国接触时都采取非常短视的观点，认为中国是很好的投资来源地，但忽视了任何较长期的影响，”关注国家安全问题的伦敦智库亨利・杰克逊学会(Henry Jackson Society)主管门多萨(Alan Mendoza)称。

“很难阻止这种趋势，但这确实令人担忧。我们实际上已经给中国让出大部分非洲国家。我们需要更多关注这麽做所产生的影响。”

中国也是欧洲主权债的主要买方之一，这对欧元区借款融资至关重要。尽管很难获得确切数字，ECFR表示，估计中国外汇储备高达四分之一可能都是欧元计价资产。

然而，随着西方国家对中国崛起明显感到益发不安时，在知识产权、电脑黑客、货币升值及其他问题上与中国产生争议时，这一问题可能会日益凸显。

中国公司在非洲投资引起民间和政界的强烈反应，有人警告称，类似问题可能也会在欧洲出现。（完）

编译：王凤昌 发稿：程芳

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