世行称将帮助利比亚战後重建

路透华盛顿9月13日电---世界银行周二称，已正式承认利比亚国家过渡委员会是该国政府。利比亚正努力恢复战後秩序，希望世行在帮助其重建关键服务及出台就业计划努力上发挥带头作用。

世行在声明中称：“利比亚开始战後重建工作，希望世行主导公共支出和财务管理、基础设施修复、为年轻人创造就业和提供服务等工作。”

世行称，已被要求帮助利比亚恢复在水、能源和交通等领域的服务，并与国际货币基金组织（IMF）合作，帮助该国安排预算，并重建银行业。

世行常务副行长英德拉瓦蒂（Sri Mulyani Indrawati）称：“我们准备帮助利比亚人民。世行专家已开始与其合作夥伴协调，我们正加紧开始工作。”

世行姐妹机构IMF周六称，支持利比亚国家过渡委员会，一旦安全条件允许，将派遣人员前往利比亚。

世行和IMF承认利比亚国家过渡委员会是该国政府，往往被捐助者和投资者视为可以介入的迹象，并让他们对独立监管感到放心。（完）

编译：黎黎 发稿：程芳

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