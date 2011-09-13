中国阿里巴巴集团澳新总部开幕 欲从全球需求升温中获益
路透悉尼2月4日 - 中国电商巨头阿里巴巴集团设在墨尔本的澳新总部周六开幕。这是该公司首次在该区域进行业务扩张，希望可从全球对澳新商品的需求升温中获益。
* 人民币兑美元续收跌
* 因长周末期间欧债危机升温,美元走强
* 人民币短期或进入休整期
路透上海9月13日电---中国外汇交易中心人民币兑美元周二即期汇价继续收跌,长周末期间欧债危机再趋升温,推动美元走强,人民币中间价受拖累开低,汇价延续调整态势.
交易员认为,欧元区局势不稳导致非美货币近期走势偏弱,人民币受此影响暂难有上升动力,短期内或进入休整期.
以下为今日人民币兑美元主要报价以及中间价:
收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价
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6.3991 6.3926 6.3995 6.3982 6.3922 6.3882
"欧元跌得挺凶的,欧元区局势不太稳,近期人民币还是会随着非美货币波动,(美元兑人民币)可能会回到6.40上方."华南一银行交易员称.
他并认为,人民币此前的持续走强,已将一度产生的贬值预期基本打消,反而使得单边升值预期再度增强,这应该也不是央行希望看到的,央行可能会选择适当放缓人民币升值步伐,打乱汇价单边上涨的节奏,重新营造双向波动中升值的局面.
东京汇市欧元周二持坚,此前在隔夜振荡走势中,一波空头回补提振欧元兑美元涨逾0.02美元,因市场寄望中国通过购买意大利公债予以支持.但交易商认为,几乎没有理由持续看多欧元.
中国各主要金融市场在9月12日因中秋假期而休市.
以下为北京时间16:53,离岸市场人民币报价:
今日 上日
NDF一年期人民币/美元 6.3285/25 6.3270
香港离岸市场人民币兑美元即期 6.3830/80 6.3840
境内市场美元兑人民币一年期掉期最新成交为贴水470点,相当于市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3521元.
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)
--发稿 边竞/曾菱; 审校 曾祥进
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