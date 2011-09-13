IEA料今明两年全球石油消费增速低于预期

调查：华尔街初级交易商维持预测美联储2017年升息两次
路透纽约2月3日 - 一项路透调查周五显示，华尔街主要大型银行预计，今年美国联邦储备委员会(美联储/FED)仅会升息两次，需要以更快脚步收紧货币政策的风险温和。
* 2012年石油日需求增幅预估下调19万桶
* IEA上调利比亚石油产能预估
* 8月OPEC原油日产出增加16.5万桶至3,026万桶
* 7月OECD行业石油库存升至58.4天
路透伦敦9月13日电---国际能源署(IEA)周二表示,今明两年全球石油消费增速将低于预期,因全球经济成长放缓.
IEA月报称,金融和经济不利因素在加剧,如果最近的供应中断状况缓解,短期内石油市场的供需态势可能趋向平衡.
"未来数月,我们认为市场吃紧现象有可能得到缓解,"IEA石油工业及市场部门主管David Fyfe表示.
IEA把今年的全球石油日需求增长预估削减16万桶,至每日104万桶,把2012年的日需求增长预估削减19万桶,至每日142万桶.
IEA向工业化国家提供能源政策咨询,该机构预测今年全球石油需求增至每日8,928万桶,2012年增至每日9,069万桶.
石油输出国组织(OPEC)和美国能源部本月也都调降了全年石油需求增长预估.
IEA提高了利比亚今年年底时的原油产能预估,并表示OPEC的原油产出也已增加,有助于增加发达经济体的工业库存.(完)
--编译 梁睿雪/李春喜;审校 王洋/丁琦
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