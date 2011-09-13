中国明确财政资金参股创投基金方向

路透北京9月13日电---为加强资金管理,推进战略新兴产业发展,中国财政部和发改委近日下发通知,明确财政资金参股创投基金的重点投资方向,并强调需重点扶持初创期及早中期的企业成长.

分析人士指出,采用市场化运作将利于支持财政资金可循环使用,且未来政府或进一步扩大投资资金规模.

新出台的"新兴产业创投计划参股创业投资基金管理暂行办法"明确规定,中央财政参股基金的投资方向应集中于节能环保、生物与新医药、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业;但不得投资上市企业、房地产及其他创投基金或投资性企业.

办法并要求,资金应投向处于初创期、早中期的创新性企业.

中国创业投资专业委员会研究员胡芳日认为,尽管去年初两部委已下发新兴产业创投计划试点通知,此次再出新办法反映出政府旨在进一步推进投资方式转变,并继续支持财政资金可循环使用.

"原来投入研发的资金可能没有任何回报,但创投基金是市场化行为,一部分资金也来自于市场,因而要求回报",胡芳日指出,"令资金持续支持经济发展,是财政支持经济发展方式的转变".

财政部和发改委去年1月就曾下发实施新兴产业创投计划、开展产业技术研究与开发资金参股设立创投基金试点工作的通知,不过当时并未就具体投资领域及被投企业的条件等作出明确规定.

市场咨询机构清科研究指出,新办法在投资行业及投资阶段上的严格要求,将推动一批专注于战略性新兴产业的创投基金的建立,且基金的投资阶段亦将向早中期推移.

同时,为加速市场化进程,新办法亦明确了相关激励机制.中央财政参股的创投基金.每年可按参股基金注册资本或承诺出资额的1.5-2.5%收取管理费,在获得投资收益後,将增值收益的20%奖励基金管理机构.

"这种利益分配方式符合目前市场中市场化创业投资基金的运作,将对创业投资基金的参与起到积极鼓励作用",清科分析称.

**未来或扩大投资资金规模**

尽管该办法进一步完善了财政资金投资方式转变的各项操作指标,但目前用于投资新兴产业的资金总规模并没有相应增加,从而令原本专门用于技术研发的资金遭遇缩水,因而不排除未来或有更多支持投资的举措出台.

"该办法仍是一个探索过程,资金还是之前支持产业发展的那些,规模有限,预计未来还会有更大规模的支持方式出台",胡芳日称,如果未来政府想要增加支持力度,那麽可能会单独再增加支持产业发展的资金,例如建立创业投资引导基金等.

他并认为,尽管上述新兴产业创投计划解决了研发投入不见回报的问题,但将产业技术的研发资金转为创投方式,继而仅为效益而拿出市场需要的东西,则势必会影响真正用于研发的资金总量.

另外,针对办法的其他不足,清科研究中心亦指出,规定中仍有尚未十分明确的地方,例如要求参股基金管理机构应具备至少三个以上创业企业投资的成功案例,但却未对"成功案例"给予明确定义.(完)

欲浏览办法详情,请点选中国财政部网站:(here)

--发稿 尹嫄婷; 审校 乔艳红

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