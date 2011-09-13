银监会：银行业金融机构务必建立与“人人贷”之间的“防火墙”

路透北京9月13日电---中国银监会日前发文在列举"人人贷"的七大问题和风险同时,要求银行业金融机构务必建立与人人贷中介公司之间的"防火墙",严防民间借贷风险向银行体系转移.

新华社周二报导援引银监会办公厅发布的"关于人人贷有关风险提示的通知"称,人人贷(P2P)信贷服务中介公司存在大量潜在风险,要求银行业金融机构采取有效措施,做好风险预警监测与防范.

"严防人人贷中介公司帮助放款人从银行获取资金後用于民间借贷,防止民间借贷风险向银行体系蔓延,"通知称.

银监会还要求加强银行从业人员管理,防止银行从业人员涉足此类信贷服务,牟取不正当利益.

在银行信贷持续偏紧背景下,人人贷中介公司近来呈现快速发展态势.这类中介公司收集借款人、出借人信息,评估借款人的房产、汽车等抵押物後进行配对,并收取中介服务费.

从目前这类公司的运作看,存在大量潜在风险."国外实践表明,这一模式信用风险较高,贷款质量远劣于普通银行业金融机构,"通知称.

银监会指出,人人贷中介服务存在影响宏观调控效果、易演变为非法金融机构、业务风险难控等七大问题和风险,在国家对房地产及"两高一剩"行业调控政策趋紧的背景下,民间资金可能通过人人贷中介公司流入限制性行业.

此外,行业门槛低、且无强有力的外部监管,人人贷中介机构有可能突破资金不进账户的底线,演变为吸收存款、发放贷款的非法金融机构,甚至变成非法集资.

而人人贷的网络交易特征,使其面临巨大的信息科技风险;这类中介公司无法像银行一样登录征信系统了解借款人资信情况,并进行有效的贷後监管;而且不实宣传影响银行体系整体声誉,如一些银行仅仅为人人贷公司提供开户服务,便被後者当成合作夥伴来宣传.

人人贷公司开展房地产二次抵押业务存在风险隐患.近年来,房地产价格一直呈上涨态势,从而出现房地产价格高于抵押贷款价值的现象,一旦形势逆转,可能对贷方利益造成影响.同时人人贷中介公司为促进交易、获得中介费用,可能有意高估房地产价格,严重影响抵押权实现.

国内目前相关立法尚不完备,对人人贷的监管职责界限不清,其性质也缺乏明确的法律法规界定.(完)

--发稿 沈燕; 审校 乔艳红

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