欧洲股市从两年低位反弹收涨

* 泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数上涨1.1%

* 中期技术前景仍负面--技术分析师

* 欧元区半数蓝筹股跌穿账面值

路透伦敦9月13日电---欧洲股市周二收涨,在银行股的带动下从稍早触及的两年低位反弹,但意大利借贷成本大幅攀升以及对希腊债务违约的担忧开始浮现令涨幅受限.

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数收高1.1%,报900.43点,上午跌至878.09点的低位,此为2009年中以来首见的水准.

银行股陷于七个月下行趋势中,在此期间银行股指数累计回落近50%.银行股今日反弹,多数市场人士将此视为技术性反弹,法国兴业银行(SOGN.PA)劲扬15%.德意志银行(DBKGn.DE)急升8.2%.

"尽管今日上扬,但技术图表仍显示各大指数中期呈负面倾向,这一点毫无疑问.一旦周一留下的缺口被填补,各大指数将再续跌势,"TradingSat的技术分析师Vincent Ganne称.

"问题不是各大指数'是否'会再探2009年3月低位,而是'何时'.是在未来两周还是在12月?,这很难说."

今日交投震荡,因报导称意大利已经向中国提出"大规模"购买意大利公债的请求後股市开盘上涨,但之後意大利矿业的消息人士否认了该报导.

之後股市转跌,法国银行股再因融资问题重挫,意大利公债标售结果也激活投资人对希腊债务危机可能蔓延开的担忧.

消息称希腊总理以及法德两国首脑周三将举行电话会议後,股市再度由跌转升.

根据汤森路透数据,绩优股指数Euro STOXX 50,法股CAC 40、西班牙股市IBEX、意大利股市FTSE MIB约半数蓝筹股以及德股DAX指数成份股中约三分之一的股票均在账面值,或公司净资产值下方交投.

英国富时100指数收涨0.87%,报5,174.25点;德国股市DAX指数收涨1.85%,报5,166.36法国CAC-40指数上扬1.41%,报2,894.93点.(完)

--编译 母红;审校 李军

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