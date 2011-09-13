国际社会对欧元区危机担忧升高 希腊违约恐慌蔓延

* 默克尔对希腊无序违约发出警告

* 奥巴马称欧盟需要更好的财政合作

* 意大利收益率来到欧元上路以来最高

* 菲亚特执行长称欧元体系可能脱轨

路透柏林/罗马9月13日电---国际对欧洲债务危机的担忧在周二达到新高,美国总统奥巴马敦促欧元区大国展现领导能力.有关希腊违约的谈论喧嚣尘上,而市场对意大利的压力益发升温.

德国总理默克尔试图平息有关希腊马上会违约或退出欧元区的说法,但默克尔是否会和法国总统萨科齐(Nicolas Sarkozy)发表共同声明尚不明确,这让市场上上下下.

对欧元区的信心进一步挫跌,因意大利被迫支付欧元1999年上路以来最高的利率来出售五年期公债.

"我认为存在这种可能性,如果走错几步路,这个体系就会脱轨,"意大利汽车制造商菲亚特(Fiat,飞雅特)FIA.MI执行长Sergio Marchionne在法兰克福被问及欧元是否面临生存危机时对记者表示.

默克尔接受电台采访时称,欧洲正在竭尽所能地避免希腊违约,并敦促她的执政联盟中的政界人士慎言,以免扰乱金融市场.

德国经济部长本周稍早表示,在稳定欧元方面应该没有政治禁忌,包括希腊有序破产.默克尔所在联盟的一名议员近日曾表示,希腊可能不得不脱离欧元区.而花旗集团的首席经济学家警告,倘真如此则将引发"金融和经济灾难".

"一旦希腊退出欧元区,那麽我们预计市场将关注下一个或几个最可能退出的国家,"英国央行前货币政策委员会(MPC)委员布堤尔在周二发布的一份报告中称.

默克尔接受RBB inforadio采访时称,欧洲将动用所有手段来防止希腊违约,并警告称,如果该国退出欧元区,则将立即引发"多米诺骨牌效应".

金融市场方面,股市和欧元周二上扬,因人们对欧洲大国将为希腊提供新支持抱有憧憬.

摩根士丹利资本国际公司(MSCI)全球股指上涨0.9%,而且美股反弹.道琼工业指数收高44.73点,或0.4%,报11,105.85点.Nasdaq综合股价指数涨37.06点,或1.49%,报2,532.15点.

**德法动向令人困惑**

默克尔和萨科齐本周初对此轮危机进行电话会谈,法国高级人士对路透表示,他们将就希腊问题发表联合声明.这令欧元和希腊银行类股升高.

但不到一个小时之後,萨科齐的发言人否认了计划发表声明的消息,令市场转身下跌.

混乱信号更加令市场认为欧洲各国无法达成共识,推出共同对策.

美国总统奥巴马在周二发布的集体访谈中对记者表示,欧元区领袖需要向市场证明,他们在为债务危机承担责任.他说只要危机没有得到解决,全球经济就将继续保持疲态.

银行游说机构--国际金融协会(IIF)在一份报告中警告称,欧洲长期无力解决欧洲债务问题将令其银行体系面临严峻的风险.

"实体经济和金融形势互相增强下行压力的可能性上升,就像2007-2009年金融危机那样,"IIF警告称.

美国财长盖特纳周五将参加于波兰举行的欧盟财长会议,这是史无前例的情况,说明华府的担忧程度.这也是盖特纳一周之内两次到访欧洲,上个周末他在七国集团(G7)会议上与欧盟主要国家财长会面.

奥巴马表示,希腊为近期担忧因素,然而一旦市场持续打击较大经济体西班牙和意大利,则可能引发更大问题.

"最终,欧洲大国及领导人必须召开会议,就如何协调货币一体化与更有效的协同财政政策做出决定,"EFE通讯社引述奥巴马言论称.

欲浏览欧元区债务危机相关图表,请点选:(r.reuters.com/hyb65p)

**意大利公债收益率(殖利率)飙升**

市场已经消化了希腊债务违约几近必然这一因素.根据信用违约互换(CDS)报价数据提供商Markit,价格暗示希腊未来五年违约的机率为90%.

希腊已经表示,其现金仅够支撑几周,10月需要80亿欧元的救援贷款来支付薪资和养老金.

意大利面临的压力加剧,周二的公债标售表明,欧洲央行购买其公债来控制借贷成本的努力效果有限.

五年期公债收益率触及欧元问世以来最高水准5.60%,尽管欧洲央行在二级市场买入政府债券.而央行购买债券的行为导致执委会成员史塔克周五意外辞职.

意大利财政部一位发言人称,意大利经济部长特雷蒙蒂(Giulio Tremonti)上周会见了中国官员,包括中国主权财富基金的负责人.但意大利部长级消息人士对路透表示,会谈集中于中国投资于意大利工业部门而非购买债券.

中国领导人曾多次向希腊、葡萄牙和西班牙提出口头支持,但迄今尚未作出重大实际行动.(完)

--编译 戴素萍/许娜/李爽/王兴亚;审校 张涛/程琳

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