14日盘前分析：弱势格局恐难结束

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

受中秋节期间欧美股市重挫影响，沪深两市股指昨日大幅低开後呈现低位震荡走势，沪综指和深成指跌幅均超1%。其中，深成指收报10775.30点，创去年8月中旬以来收盘新低。

受希腊主权债务违约风险以及经济数据不佳影响，近几日海外股市波动明显加剧，A股市场有受到一定的冲击，不过从昨日盘面看，两市股指并未出现恐慌性下跌，显示在外围股市暴跌的冲击下，A股市场本身具有一定的支撑。

分析人士认为，一方面，银行等权重板块低估值在一定程度上制约市场下跌空间；另一方面，货币政策尽管短期难以放松，但紧缩加码可能性不大，令市场未出现恐慌情绪。

A股与外围股市联动性不高，意味着欧债危机等因素可能并不是决定当前国内股市走势的唯一要素。笔者认为，存准基数扩大导致资金面持续紧张、外围经济动荡导致出口下滑、基建投资增速回落趋势隐现以及上市公司三季度业绩不容乐观，这些因素将成为预判未来走势的重要依据。

鉴于市场观望气氛浓厚，两市成交量始终处于地量水平，再加上欧债问题再度发酵，2437点的支撑力度存疑，A股弱势寻底的征程很难得到改变，未来A股夯实底部将仍是主基调。

消息面，受国内国际多重利空因素影响，近期市场震荡走低。记者在采访中了解到，基金经理对近期市场走势多持谨慎态度，部分基金经理认为，11月政策有望放松，市场或迎来上涨。

基金经理认为，目前压制市场的一个重要因素是：CPI依然在高位，市场预计货币政策短期内难以放松。8月CPI虽然有所下降，但依然处于高水平，从近期相关部门负责人讲话看，政府控制通胀决心非常大。预计在通胀回落趋势形成前，央行货币政策紧缩基调不会改变。

另外，中国银监会日前向银行业机构发布“人人贷”风险提示，称人人贷（P2P）信贷服务中介公司存在大量潜在风险，要求银行业金融机构采取有效措施，做好风险预警监测与防范。

在银行信贷持续偏紧背景下，人人贷中介公司近来呈现快速发展态势。这类中介公司收集借款人、出借人信息，评估借款人的房产、汽车等抵押物後进行配对，并收取中介服务费。从目前这类公司的运作看，存在大量潜在风险。（完）

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。