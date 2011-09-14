美国8月预算赤字增至1,341.5亿美元

路透华盛顿9月13日电---美国财政部周二表示,预算赤字在8月达到1,341.5亿美元,较上年同期大幅增加,主要是因为日历年支付日期的变动以及2010年8月的一次性调整.

财政部表示,截至9月30日的2011财年的前11个月预算赤字为1.234万亿(兆)美元,略低于上年同期的1.260万亿美元.

白宫在9月1日预计2011财年的联邦赤字为1.316万亿美元,2010财年实际赤字为1.293万亿美元.

8月国库收入为1,690亿美元,较去年同期的1,640亿美元增加了约50亿美元.8月支出为3,030亿美元,较上年同期的2,550亿美元跳增了490亿美元.

同比的支出之所以有这样大的变化,是源于去年8月有一次调整,当时的一笔280亿美元支出被计入7月份,因2010年的8月始于周日.

财政部表示,如果没有日历年支付日期的变化以及其他调整,那麽今年8月的赤字规模仅比上年同期增加150亿美元,而非报告表面显示的440亿美元.

2011财年迄今,美国国库收入达到2.062万亿美元,较上年同期增加约7.5%,几乎所有的增加部分都来自于个人所得税的徵收.本财年迄今,企业所得税收部分则为142.2亿美元,较上年同期减少2.18亿美元.

9月是财年的最後一个月份,这个月的国库收入通常会大增,而赤字则会减少,这是因为公司的季度缴税和个人的较晚报税都会体现在该月.

2010年9月的预算赤字为346亿美元.(完)

--编译 高琦;审校 张若琪

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。