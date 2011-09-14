中国股市盘前看点--9月14日

人民币放量大幅收跌 外储跌破3万亿美元刺激尾盘购汇
路透上海/北京2月7日 - 人民币兑美元即期周二大幅收跌近200点，中间价则微升2点。交易员指出，客盘实需购汇仍较多，而美元指数隔夜企稳反弹亦提振买气；午后汇率虽一度小幅回调，但近收盘时1月外储数据公布，超预期跌破3万亿美元刺激尾盘购汇，且央行并未出手控制跌幅，令汇率再度走贬。
以下是路透整理的可能影响今日股市表现的重要新闻:
今日看点:
--欧元区7月工业生产;美国8月PPI和零售销售等
--美国财长盖特纳参加一个CNBC主办的论坛
**宏观经济及政策面**
--中国商务部新闻发言人沈丹阳表示,要辩证地看待欧美债务危机对全球投资的影响.总体来看,全球经济形势对中国企业"走出去"比较有利.
--中国社科院亚太研究所所长李向阳表示,预计全球经济要经历漫长而缓慢的复苏,美欧除非政府不作为,否则其陷入二次衰退的概率应不超过30%.
**重点行业和公司**
--上证报报导,中国平安(601318.SS)(2318.HK)旗下的平安寿险获得PE(私募股权投资)和不动产投资牌照,险企首家.
--中国建筑(601668.SS)1-8月地产销售额为614亿元,同比增长67.6%;同期销售面积466万平方米,同比增幅为29.2%.
--北京房地产交易管理网数据显示,中秋小长假期间,北京楼市成交量再陷入低谷,9月10日-12日商品住宅合计总签约407套,创历年来小长假成交量新低.
**海外动向**
--美国股市周二收涨,投资者购买近期受创的股票,押注欧洲领导人很快将采取行动遏制希腊债务危机扩散.道琼工业指数收高44.73点,或0.4%,报11,105.85.[.NCN]
**关键点位**
--沪综指下档重要支撑位于前期低点2,437附近.(完)
--整理 周晓峰; 审校 黄凯
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路透上海/北京2月7日 - 人民币兑美元即期周二大幅收跌近200点，中间价则微升2点。交易员指出，客盘实需购汇仍较多，而美元指数隔夜企稳反弹亦提振买气；午后汇率虽一度小幅回调，但近收盘时1月外储数据公布，超预期跌破3万亿美元刺激尾盘购汇，且央行并未出手控制跌幅，令汇率再度走贬。
路透2月7日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周二收市价及比价:(本地时间16:16时，1港元=0.88647人民币)
路透北京2月7日 - 中国国家外汇管理局中央外汇业务中心党委书记刘薇表示，2017年外汇储备管理，要密切跟踪国际国内经济金融形势变化，不断优化外汇储备货币和资产结构，加强投资能力建设和风险管理，不断提高经营管理水平。