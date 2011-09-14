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中国财经 | 2011年 9月 14日 星期三 08:50 BJT

中国股市盘前看点--9月14日

以下是路透整理的可能影响今日股市表现的重要新闻:

今日看点:

--欧元区7月工业生产;美国8月PPI和零售销售等

--美国财长盖特纳参加一个CNBC主办的论坛

**宏观经济及政策面**

--中国商务部新闻发言人沈丹阳表示,要辩证地看待欧美债务危机对全球投资的影响.总体来看,全球经济形势对中国企业"走出去"比较有利.

--中国社科院亚太研究所所长李向阳表示,预计全球经济要经历漫长而缓慢的复苏,美欧除非政府不作为,否则其陷入二次衰退的概率应不超过30%.

**重点行业和公司**

--上证报报导,中国平安(601318.SS)(2318.HK)旗下的平安寿险获得PE(私募股权投资)和不动产投资牌照,险企首家.

--中国建筑(601668.SS)1-8月地产销售额为614亿元,同比增长67.6%;同期销售面积466万平方米,同比增幅为29.2%.

--北京房地产交易管理网数据显示,中秋小长假期间,北京楼市成交量再陷入低谷,9月10日-12日商品住宅合计总签约407套,创历年来小长假成交量新低.

**海外动向**

--美国股市周二收涨,投资者购买近期受创的股票,押注欧洲领导人很快将采取行动遏制希腊债务危机扩散.道琼工业指数收高44.73点,或0.4%,报11,105.85.[.NCN]

**关键点位**

--沪综指下档重要支撑位于前期低点2,437附近.(完)

--整理 周晓峰; 审校 黄凯

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