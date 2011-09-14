中国平安获PE和不动产投资牌照

人民币放量大幅收跌 外储跌破3万亿美元刺激尾盘购汇
路透上海/北京2月7日 - 人民币兑美元即期周二大幅收跌近200点，中间价则微升2点。交易员指出，客盘实需购汇仍较多，而美元指数隔夜企稳反弹亦提振买气；午后汇率虽一度小幅回调，但近收盘时1月外储数据公布，超预期跌破3万亿美元刺激尾盘购汇，且央行并未出手控制跌幅，令汇率再度走贬。
路透上海9月14日电---上海证券报周三报导,中国平安(601318.SS)(2318.HK)旗下的平安寿险于日前收到保监会发出的"能力确认函",未来将可直接进行PE(私募股权投资)和不动产投资.
中国平安也由此成为业内首家获得PE、不动产"双牌照"的险企.报导援引知情人士透露,若按平安寿险去年末的总资产计算,其向两大另类投资领域的投资规模合计可达1,100亿元人民币.
报导称,根据保监会去年发布的相关文件,保险资金投资于不动产及不动产相关金融产品的账面馀额,合计不高于公司上季末总资产的10%;投资未上市公司股权的资金比例,不得超过公司上年末总资产的5%.
而平安寿险截止到去年末的总资产是7,616.63亿元,按照上述规定,其可用于不动产投资的规模可达762亿元,可用于PE投资的规模达381亿元,两项合计投资规模逾1,100亿元.
尽管在牌照获批上保持着缄默,但平安在项目及人才的储备上却已进行,据悉,中国平安把保险资金PE及不动产投资的两块牌照都设在平安寿险公司下面,截至目前,中国平安旗下已建立起近千人的专业投资队伍和庞大的项目积累.
中国平安A股周二收报39.48元,最近一个月累计跌幅为4.34%.(完)
--发稿 曲伟治; 审校 丁淑琴
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