英特尔与谷歌开展研发合作 着眼智能手机市场

Alphabet旗下谷歌硬件合作商发布新的虚拟现实电子设备
路透1月6日 - Alphabet旗下谷歌加大虚拟及增强现实技术的开发，其硬件合作商本周在拉斯维加斯举行的CES电子产品展览中发布了带有谷歌该项科技的新电子设备。
路透旧金山9月13日电---英特尔(INTC.O)与谷歌(GOOG.O)周二宣布建立合作开发关系.这是英特尔这个全球主要个人电脑微处理器生产商进军智能手机市场的最新举措.
两公司将针对英特尔凌动(Atom)处理器来优化未来版本的谷歌Android移动软件,希望加快开发速度以及未来采用英特尔芯片的智能手机的上市速度.
此次合作将开启英特尔向手机和触摸屏平板设备市场扩张的计划.目前个人电脑销售速度正在变缓.
英特尔高层在周二举行的公司年度开发商会议上称,首款采用英特尔芯片的Android手机应能在2012年上半年面市.(完)
--编译 程琳;审校 张涛
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