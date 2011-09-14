中国货币政策短期难以放松--中金

路透上海9月14日电---中国大型投行--中金公司最新中国利率策略周报认为,在货币政策短期内难以放松的情况下,短期利率很难回落,而收益率曲线又极度平坦,即使债市具备中线机会,交易型机构也很难迅速拉低中长期收益率,市场在未来一段时间仍将由一级配置盘主导.

**年内CPI同比回落至5%以下的难度加大**

8月份CPI同比虽然出现回落,但回落幅度低于我们的预期,无论是食品还是非食品各分项都没有出现全面的回落,并将影响到未来回落的速度.

食品中猪价同比仍处于下降的通道中,但其它肉禽同比呈现上升的趋势,食用油价格的补涨推动在外就餐同比显着上升,蔬菜同比未来也存在反弹的可能.

非食品中服务和居住类同比受益于房地产市场的疲弱而持续回落,但消费品同比并没有跟随PPI的回落而下降,显示上半年的价格管制使得成本压力并没有完全传导至终端消费品上,下半年有补涨的要求.

我们认为CPI同比下降的趋势并不改变,但回落的速度可能慢于市场预期,9月份CPI同比仍将在6%以上,12月份CPI同比回落至5%以下的难度加大,预计在5-5.5%之间(高于我们原来的预测区间4.5-5%),其中食品同比下降至11%左右,而非食品同比下降至2.5%左右.

**贸易顺差大幅下滑意味着经济硬着陆风险下降**

8月份经济增长数据中最让人意外的是贸易顺差大幅下滑至200亿美元以下,而且下滑的主要原因并不是出口增速的下降,而是进口增速的大幅反弹.

贸易顺差的变化对理解内外需十分重要,贸易顺差缩小意味着内需企稳,如10年下半年,而在外需下滑的情况下贸易顺差仍持续扩大意味着内需也出现了剧烈的收缩,如08年下半年,所以如果未来一段时间贸易顺差维持在低位,则表示经济不会像08年那样快速下滑.

内需层面上市场主要担心的是投资会继续回落,但房地产、制造业投资以及新开工项目的绝对水平仍显着高于08年.

一般房地产销售同比增速大约领先投资增速半年左右的时间.即使下半年随着三、四线城市限购政策开始执行.销售增速出现大幅回落.房地产投资增速的下降也要等到明年上半年才能看到.

总体而言,虽然外需存在大幅下滑的风险,但内需下滑幅度有限,所以工业增加值月环比增速在年底前将保持在0.9-1%的低位,同比增速最终回落至12.5-13%之间.

**政策"变脸"年内无望**

从历史经验来看,中秋节和国庆节往往是政策变脸的最敏感时期,而8月份以来伴随着通胀见顶和欧美债务危机恶化,市场对政策的放松预期及传闻也不绝于耳.

但从8月份的经济数据来看,我们认为年内政策放松的可能性反而在下降.

首先,CPI 同比年内难以回落至5%以下,而基于目前的1年期定存利率水平,CPI同比需要回落至4.5%左右才具备放松的基础.

其次,经济回落是不争的事实,但内需相对于外需更加稳定,而不像08下半年那样同步下滑,而政府在进行政策调整时更看重的是内需,而不是外需.

第三,尽管M2同比增速已降至13.5%,但央行首次明确表示M2增速偏低是由于银行表外业务发展导致部分金融资产没有纳入M2统计造成的,这与我们一直以来强调的"M2 低估流动性"的观点是一致的.

贷款增量相对于M2增速对于判断政策是否放松更加重要,只有贷款月增量持续低于5,000 元,法定比率才有下调的可能.

而上周市场传闻央行对五大行发行定向央票,结合8月份的信贷增量超出市场预期,说明目前的法定比率水平并不会导致全年的信贷增量低于目标值.

**一级带动二级调整格局延续**

在货币政策短期内难以放松的情况下,短期利率很难回落,而收益率曲线又极度平坦,即使债市具备中线机会,交易型机构也很难迅速拉低中长期收益率.

市场在未来一段时间仍将由一级配置盘主导,而配置型机构对利率产品的认购需求延续疲弱的特征,一级带动二级调整的局面将持续.

因此对于交易型投资者而言,由于新券所在期限调整都更加充分,所以最好是等待每次一级市场投标之後,如果发行利率高于预期,引发市场调整再适度介入.国债发行利率未来创新高的可能性大于政策性银行债.(完)

--整理 曲伟治; 审校 黄凯

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。