阿盟国家呼吁叙利亚结束暴力

路透开罗9月13日电(记者 Andrew Hammond/Yasmine Saleh)---阿盟国家周二呼吁叙利亚“即刻改变”，并结束暴力活动。

阿盟国家外长在声明中称，叙利亚领导层亦必须开展全国对话，以解决冲突。

他们说：“叙利亚目前的局势依然非常严峻，为停止流血冲突并防止人们遭遇更多暴力活动，必须立即出现变化。”

外长们呼吁叙利亚当局执行阿盟秘书长纳比勒・阿拉比(Nabil el-Araby)上周访问大马士革期间与叙利亚当局达成的措施，尤其是关于停止暴力行径的问题。

阿拉比在大马士革曾对记者表示，他与叙利亚总统阿萨德讨论了停火，释放因政治问题被拘押的人、允许阿盟调查团访问叙利亚等问题。他表示，阿萨德作出回应，但未透露更多细节。

只有镇压活动停止，阿盟代表团才会访问叙利亚。

声明未提到拒绝美国单边制裁叙利亚的一项决议。

主持会议的卡塔尔首相谢赫・哈马德・本・贾西姆・本(Sheikh Hamad bin Jassim)表示，阿盟国家希望叙利亚冲突能在内部或通过阿拉伯国家解决，而非由国际社会介入。（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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