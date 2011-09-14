商务部称企业海外投资机遇大于挑战

路透北京9月14日电---中国人民日报周三援引商务部新闻发言人沈丹阳称,总体来看,全球经济形势对中国企业海外投资比较有利.鉴于中国 "走出去"企业面临的境外安全风险越来越大,加强风险防控体系建设是重中之重.

报导并援引商务部对外投资和经济合作司副司长王胜文表示,世界各国为应对危机出台了一系列刺激经济计划,发达国家致力于发展新能源等新兴产业,发展中国家加大铁路、公路、桥梁、港口等基础设施建设投入,这都为中国企业开展对外投资合作带来了新商机.

"因为市场有需求,中国企业的经营能力也在进一步提高,再加上国家大力支持企业'走出去',整体来看机遇大于挑战."沈丹阳说.

报导称,中国对欧盟的投资增速很快,今年上半年的增速接近100%,主要流向卢森堡、德国、意大利、荷兰、西班牙等国家.

沈丹阳表示,欧债危机并不是中国企业在欧投资大幅增长的主要原因.欧债危机发生前,中国企业对欧投资就已经大幅增长.今後,越来越多的欧盟国家、欧盟企业和老百姓会看到中国投资所带来的好处,中国对欧盟的投资仍然会保持较快增速.

沈丹阳并不认为中国企业海外并购失败率较高,但中国对外投资合作企业的跨国经营水平总体不高,国际化经验不足,风险防范意识不强,缺乏国际经营的复合型人才.

与欧美大型跨国企业相比,中国"走出去"的企业大多仍处于中低端行业,多数是传统的承建商,高科技含量和高附加值的主营业务不突出,缺乏核心竞争力.

报导援引商务部提供的数据,今年上半年,中国企业对外并购已交割90亿美元.

中国企业海外扩张欲望正越来越强.国际会计师行普华永道此前预计,下半年中国企业的境外并购活动将继续实现两位数的增长,届时会有更多的资源类交易及大额交易发生.(完)

--发稿 谢衡; 审校 黄凯

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