《信报》：意大利求助购债中国有出手诱因

（9月14日社评）

欧债危机蔓延到意大利的风险不散;意国官方昨天证实,意大利财长特雷蒙蒂曾会见中国主权基金中投公司董事长楼继伟,但未有透露详情,然而市场理解,意大利正向中国求助,希望中国购买意大利国债,避免欧债危机违约风险外溢到该国.照形势观察,欧罗区国家积极向中国求助,盼能为虚怯的市场注入"信心";与此同时,中国藉此提升国际影响力,并贯彻国际货币体系多极化的战略目标,发展轮廓隐约可见.

欧债危机发展至今,希腊违约一触即发.自7月下旬,欧罗区峰会决定向希腊提供新一轮援助贷款後,但在严苛的财政紧缩掣肘下,希腊经济复苏难以举步.日前决定再推出补充性紧缩政策,希望取得第二轮贷款,只会令衰退泥足更为深陷.上周欧央行委员的德国经济学家斯塔克辞职,拂袖而去,突显了欧央行购买成员国债券计划的内部矛盾.中国一再表示支持欧洲国家采取行动解决债务危机,从中国总理温家宝6月出访欧洲,到昨天会见法国外交及欧洲事务部长朱佩,反映中方一直锐意加强中欧关系,实践多边外交战略.再从国际货币体系看,欧罗依然是打破美元独霸单极结构的有效货币.中国支持欧罗,有利推动国际货币体系向多极方向发展;在欧罗区成员陷入艰难时刻施以援手,也有助撕破压迫人民币升值的"欧美联盟"力量,同时为人民币国际化留下更大发展空间和弹性.

今次希腊债务违约风险攀至空前水平,美国10年期公债孳息率前天一度跌至1厘87水平,显示欧债形势确实危如累卵.一旦希腊违约动摇整个欧罗区的稳定性,银行停止放贷,政府被迫以国债堵塞私人部门坏账的伤口,势必把欧洲主权国的债务/GDP比率推高,难以翻身.形势演变至今,美国财长盖特纳将于本周五(9月16日)赴波兰,历史性首度参与欧罗区财长会议.面对目前诡谲变局,中国如何在欧债危机的发展过程中,调整内在及对外的应变战略,是必然之举;今次意大利的购债请求,也难免挑起中国跃跃欲试之心.(A02)

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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