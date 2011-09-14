摩根大通第三季交易营收锐挫30%

* 市场动荡,交易营收放缓

* 第三季交易手续费亦下滑,预估达10亿美元,第二季时为19亿美元

* 投资银行部门主管Jes Staley并不担心欧洲方面曝险

路透9月13日电---摩根大通(JPM.N)一名高阶主管周二表示,该公司本季交易营收较前季下滑30%,同期投资银行手续费收入恐将近乎腰斩.

摩根大通投资银行主管Jes Staley在纽约的一场会议上表示,市场下滑亦导致资产管理事业营收走低,而该行私募股权事业恐将录得小幅亏损.

上述预估的糟糕程度,足以引发各家分析师调降该行的第三季获利预估.分析师多预期投资银行业第三季获利疲弱,近几周来纷纷下调获利预估,因全球股市动荡且欧洲面临债务危机.

根据汤森路透/Freeman Consulting数据,在第三季仅剩三周的情况下,整体华尔街银行业者的全球投行业务手续费达到112亿美元,较第二季全季数字下滑51%.

Staley表示,摩根大通第三季投行手续费收入可能约10亿美元,第二季时为19亿美元.股票及债券交易营收可能较第二季下滑约三分之一.

在摩根大通的六大事业群当中,Staley主管的投资银行事业规模居冠,第二季54.3亿美元的净利中有近四成来自投行业务.Staley普遍被视为可能接替首席执行官迪蒙(Jamie Dimon)的人选.

投行业务不振料将使高盛(GS.N)等独立投行业者受创最深.根据汤森路透I/B/E/S数据,9月1日时分析师平均预估高盛第三季每股获利为2.65美元,但周一时已下修至2.09美元.

然而在同一时间内,分析师对摩根大通第三季每股获利预估仅下修0.01美元至1.20美元;摩根大通在零售银行业务及直接对个人和企业放款的业务比重偏高.

Staley表示,摩根大通"并不担心"欧洲方面的放款.该公司6月底对欧洲企业及国家的信贷曝险金额为140亿美元.

Staley并指出,若市况维持不变,预料该行私募股权事业将录得"小幅亏损".

摩根大通通常是美国主要银行业者中最先公布财报者,预料将在10月公布财报.

摩根大通周二股价收涨0.2%,至32.49美元,今年以来则是大跌约23%.(完)

--编译 张明钧;审校 郑茵

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