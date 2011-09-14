《Saft专栏》政府与银行股东应联合阵线对抗银行业者

(本文作者是路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Jim Saft 编译 蔡美珍

路透阿拉巴马州9月13日电---爱国主义看来似乎成了银行业者指望的最后王牌.摩根大通(JPM.N)首席执行官迪蒙(Jamie Dimon)周一痛批巴塞尔协议III银行新规,这些新规范将提高银行的最低资本充足率规定.

"我几乎要认为美国不应该继续参与巴塞尔.换成是我,我是不会同意摆明反美的规定,"迪蒙对金融时报表示."美国监管当局应该站出来说:'如果不符美国利益,我们不会照作."(here#axzz1Xkmbd2Qv)

迪蒙反对某些大型银行必须多建立一道2.5%资本缓冲的规定、反对限制银行业者将抵押贷款相关款项收入列为资本的规定、也反对流动性规范,他认为流动性新规范独厚有担保债券,也就是在欧洲较盛行的集资类型.

"我想任何美国总统、财政部长、监管机关或其他领导人都会希望促成强劲稳健的跨国金融机构,而不会去认为我们应该放弃在全球的地位,还觉得这对国家是好事,"迪蒙指出."如果他们认为这对国家有好处,那我们对经济运作方式及世界运作方式的看法是不同的."

有趣的是,许多银行股东或许会觉得迪蒙是在为他们的利益喊话.其实不然;银行股东是问题金融体系的另一个最大受害者;这个问题金融体系过度复杂且不透明,放任银行员工拿走太多获利.而且,因为银行股东照理说也是纳税人,所以他们等于被剥了两层皮,首先是收入持续未能合理地弥补他们的风险,其次是,每隔几年爆发金融危机时,银行股价再度大跌,他们又得负担政府为了收拾烂摊子而发行的债务.

其实就算不是银行股东,只要是股市投资人也都付出代价.过度复杂的银行业提供过度复杂的服务,等于是对其他经济领域课税,占用了原本可以充分投资于经济成长及就业的资金,其他领域被这些不赚钱也不必要的金融服务拖累,而且每隔几年银行业地雷引爆时,整个市场都受影响.

单纯,透明=获利

在政府隐性担保为许多金融活动提供背书和补助之际,没有任何东西能够取代监管规范,不过股东确实需要争取银行更加单纯,争取金融服务业瘦身.即使银行营收下滑,股东应该也会受益,因为透明度提高的银行会比较容易管理,投资人更容易看出谁真的在创造价值,而谁只是在利用银行资产规模及政府担保套利.银行员工的薪酬也会减少,让股东能够分到更多成果.获利及股价的起伏波动程度也会减轻,短期及长期都是,让投资人会以较高的价格换取较稳定的收入表现.

金融业规模缩小也极有可能长期有利于其他经济领域表现,连带有利于股市.虽然提高银行资本要求以及缩小金融业规模,无疑会在过渡期间打击银行成长,但假以时日,最後成果有望证明这是划算的.

迪蒙的论调非常类似英国银行业者反对英国新规范提案的抨击,根据提案,英国的新规范将强制银行提高资本,隔离零售银行业务与投行业务.有人说这些新规定还太宽松了,但是这已经比摩根大通CEO迪蒙在美国要面对的规定严格许多.英国银行业者声称,随着银行出走海外,且经济成长不振,英国经济将大受打击.

英国已经因为英国银行业而吃了不少苦头,拜银行业之赐,英国债务水准累积到无法持续的程度(家庭及企业债务合计相当于GDP的232%),银行业收取过高的服务费用,到最後,则是由政府为隐性及直接担保付出一笔巨额帐单.

认为新规范对英国及美国有害的论调应该被推翻;金融服务业缩小是势在难免,经过安排的缩小是最好的途径.

所有股东都应该挺身支持.如果政府没有推动加强规范及简化银行结构,股东们应该用选票表达不满.(完)