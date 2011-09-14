《Kimberley专栏》亚洲食品通胀压力不减 本币升值在所难免

2011年9月9日，在济南的一家市场?顾客在买菜。 REUTERS/Aly Song

(本文作者为路透外汇专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Neal Kimberley; 编译 郑茵

路透伦敦9月12日电---一些亚洲新兴经济体的货币可能难以保持近期的疲弱走势,因为这些地区的食品价格压力居高不下,政策制定者肯定会维持偏紧的货币政策.

食品价格是亚洲许多地区通胀压力的一个关键要素,因此交易员也许将韩元,坡元和台币等货币的走弱看成是作多的机会.联合国粮食和农业组织(FAO)的8月食品价格指数仅微幅下跌,突显物价压力仍然存在.

亚洲的货币政策偏紧,如果不进一步收紧的话,这种对抗通胀的货币政策立场仍然适当,但本币全面上涨可能仍是抑制进口食品价格膨胀的最有效工具之一.

虽然FAO的8月全球食品价格指数平均为231.1,较7月231.9下跌,但"基本面偏紧...因此价格仍然较高,"FAO资深经济学家暨谷物分析师Abdolreza Abbassian在接受Reuters Insider采访时说.Abbassian还表示,全球玉米作物前景不大可能很快改善.

此外,"玉米的供应状况令人担忧,这已经反映在昂贵的全球玉米价格上了."FAO称.虽然中国8月份通胀率自三年高点回落,但人民币汇率仍然保持坚挺.路透热点透视认为,中国的总体通胀数据存在缺陷,实际通胀数字可能已经是两位数了.

Reuters Insider周四报导指出,食品价格上涨让中国家庭头疼不已,亚洲许多国家都适用于这种推断. 形势也许依然紧张,亚洲决策者只能保持总体偏紧的政策,因此许多交易员可能倾向于继续作多亚洲货币.

食物链

农作物产量预估也没有带来多少安慰.谷物交易员普遍关注的气象信息服务机构Cropcast周三预测,2011年美国玉米和大豆收割数量远低于美国农业部(USDA)的预估值,因夏季炎热天气影响作物生长. 美国占全世界玉米出口总量的一半,大豆和小麦出口也分别站到全球总量的40%和30%.

但一些科学家和农学家越来越担心目前的气候变化会对中西部地区作物生长产生实质性影响.该地区是美国农业生产的中心.

虽然气候变化这一科学问题引发激烈辩论,但无需辩论的是,自去年11月以来,仅德州一州就有逾360万英亩(145万公顷)的作物被山火烧为焦土.乾旱天气令大火越烧越旺,给德州农业带来逾50亿美元的损失,迄今仍无缓解迹象.拉尼娜现象被认为是美国乾旱和创纪录大雪天气的罪魁祸首.根据美国气象预报中心周四预报,这一现象正在卷土重来,今年冬天将会增强.

尽管FAO食品价格指数在8月略有回落,但背後的问题似乎暗示食品价格上涨压力依然存在.当亚洲新兴市场经济体的决策者应对这些物价压力时,本币升值是一个关键的政策工具.(完)