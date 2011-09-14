去年美国贫困人口创新高--报告

英国议会否决针对退欧立法的第一批修订意见
路透伦敦2月6日 - 英国议会周一否决了围绕脱欧立法提出的第一批修正意见。脱欧立法将授权首相特雷莎·梅将英国的脱欧意向知会欧盟。
路透华盛顿9月13日电（记者 David Morgan）---美国居高不下的失业率为民众带来严重影响。据美国政府周二发布的一份报告，去年美国贫困率创下1993年以来最高水平，贫困人口高达4,600万。
美国人口普查局称，2010年美国贫困率连续第三年上升，至15.1%，贫困人口人数为1959年政府发布这一数据来的最高值，凸显出美国总统奥巴马与国会面临的经济挑战。
据经合组织（OEDC），美国贫困率在发达国家中是最高的。美国对“贫困线”的界定为一个抚养两子女的四口之家年收入为22,113美元。
数据显示，相对于成年人与老年人，18岁以下人群贫困率最高，达到22%。
同时，由雇主提供医保的人口数量继呈下滑态势，显示中等收入人口减少，而无医保人口数量接近5,000万人。
人口普查局数据背後的事实是，美国经济增速太低，远不足以弥补2009年至2010年间流失的无数工作岗位。2010年美国经济正式走出衰退，但失业率则从9.3%升至9.6%。
智库经济政策研究所的Heidi Shierholz表示：“劳动力市场形势恶化，导致收入下滑，贫困率上升，民众失去医保。”（完）
编译：张敏 发稿：程芳
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